Annalisa chiamata a cantare da sola dopo l'esibizione con Fedez: la reazione del rapper scatena il web

Fedez sta spopolando con il suo ultimo singolo, Disco Paradise, che si sta già posizionando tra le hit dell'estate, fatto insieme ad Annalisa e agli Articolo 31. In questo vento di successo e di reunion c'è però chi non ha potuto non notare un dettaglio nel corso di un'esibizione del quartetto, soprattutto alla luce delle recenti polemiche tra il rapper e Luis Sal.

L'esibizione

Al Radio Zeta Future Hits Live 2023 due giorni si sono esibiti diversi artisti, tra cui Annalisa, J-Ax (con gli Articolo 31) e Fedez che quest’estate hanno proposto il nuovo singolo, Disco Paradise. Sul palco sono state fatte battute sul testo della canzone di Annalisa: «Lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me. Ma voi avete capito qualcosa dato che la frequentate?» e alla fine J-Ax ha spiegato: «Non c’è da capire, c’è da ascoltare. Ma il mio microfono non va più? Va? C’è da ascoltare con il cuore quando canta Annalisa».

Le battute sui social

Dopo l'esibizione dei 4, infatti, il pubblico ha chiesto ad Annalisa di cantare il suo successo Mon Amour, che sembra essere a tutti gli effetti uno dei dischi di maggior successo dell'estate, persino maggiore di Disco Paradise.

