Luis Sal-Fedez, la frecciatina dopo le accuse del rapper: «La calunnia è un venticello»

Luis Sal risponde alle accuse di Fedez. Il botta e risposta social tra i due, ormai ex, amici, non si ferma e anche in piena notte sono andati avanti ad accusarsi e difendersi. Il primo a parlare è stato il marito di Chiara Ferragni, che ha chiarito perché Luis non è più con lui a Muschio Selvaggio. Lo youtuber ha replicato con la sua versione dei fatti in un video caricato proprio sul canale del loro podcast. A questo è seguita una risposta di Fedez, che ha sottolineato gli aspetti legali ed economici che ancora li legano, poi è stata nuovamente la volta della replica via social di Sal.

La frecciatina

Luis dopo le parole di Federico, che sostiene che lo youtuber non starebbe pagando le persone che stanno comunque lavorando in quella che è ancora la sua società, ha postato un video sul suo profilo Instagram che ha tutta l'aria di essere una frecciatina. Sal ha condivido un video de Il Barbiere di Siviglia che contiene il brano "La calunnia è un venticello", affermando velatamente che con le sue parole Fedez lo starebbe calunniando.

Qual è la verità?

Quella che sembrava una grande amicizia, sfociata poi in un rapporto professionale, è finita nel peggiore dei modi, tra battute e accuse a suon di social e di avvocati.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Giugno 2023, 09:24

