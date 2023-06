Fedez, Rosa Chemical non va all'evento Love Mi: cosa è successo tra i due cantanti dopo il bacio a Sanremo

di Redazione Web

Rosa Chemical assente al concerto di Fedez. La mancata presenza del cantante, con il quale c'è stato il bacio a Sanremo, sta facendo accendere i gossip su una presunta lite tra i due, probabilmente anche in correlazione a quanto accaduto dopo il Festival. Il rapper, pronto per la seconda edizione di Love Mi, pare non abbia invitato il collega, ma le cose stanno realmente così?

I cantanti

Il prossimo 27 giugno, in Piazza Duomo a Milano, si terrà la seconda edizione del concerto di beneficenza Love Mi, organizzato proprio da Federico. Nel corso della conferenza stampa dell’evento sono stati annunciati i 29 artisti che saliranno sul palco. Tra i nomi ci sono quello di Annalisa, Articolo 31, Francesca Michielin, Lazza, Tananai e molti altri, ma il grande assente è proprio Rosa Chemical.

I rumors

Tra i tanti rumors però la risposta è più semplice di quanto si creda.

