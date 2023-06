Marco Mazzoli smascherato da Corinne Clery: «Ti ho fatto quel favore che mi hai chiesto». Cosa è successo

di Redazione Web

Marco Mazzoli è stato smascherato da Corinne Clery che ha fatto una confessione sul naufrago. L'attrice, concorrente de L'Isola dei Famosi, ha smascherato le intenzioni di alcuni naufraghi mostrando i retroscena di alcune nomination. A distanza di giorni ha fatto una nuova confessione che riguarda lo speaker radiofonico.

La discussione

Durante una discussione sulle nomination con Marco, Pamela, Luca, Andrea e Cristina, l’attrice francese ha fatto una rivelazione su Mazzoli. Corinne ha dichiarato che il conduttore de Lo Zoo di 105 le avrebbe chiesto di nominarlo più volte: «Se è per questo anche io ti ho nominato e lo sai benissimo. Io ti ho nominato quando me l’hai chiesto. Sì ti ho fatto un favore quando mi hai detto di nominarti. Infatti l’ho fatto perché me l’hai chiesto. Io sono felice e serena, se rimango sono contenta e se vado è uguale», ha spiefato l'attrice che ha aggiunto: «Ho fatto un bel percorso e non mi recrimino nulla. La mia qui è stata proprio una bella esperienza. Qualsiasi cosa succeda a me va bene e la accetterò volentieri».

La frecciatina

Mazzoli è rimasto spiazzato dalle sue parole aggiungendo che per lui il reality sta diventando una "rottura".

