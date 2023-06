Isola, Gian Maria Sainato contro Cecchi Paone: «Non è apprezzato dalla comunità Lgbt»

di Redazione Web

Il conduttore di Radio 105, Marco Mazzoli, ama intervistare i naufraghi dell'Isola dei Famosi simulando una sorta di radio dell'Isola. E proprio nelle ultime ore, Marco Mazzoli ha posto una serie di domande a Gian Maria Sainato. La conversazione è stata particolare perché ha avuto come tema "la comunità Lgbt", di cui il naufrago fa parte essendosi in passato dichiarato bisessuale. Gian Maria Sainato non è riuscito a trattenere alcune critiche verso Alessandro Cecchi Paone. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

«Alessandro Cecchi Paone portavoce del gruppo Lgbtq italiano? Oddio non è che sia apprezzatissimo dalla comunità - ha sottolineato Gian Maria Sainato-. Lui è una persona che alcune volte è stata contro il matrimonio, non si capisce mai da che parte sta».

Poi, ha aggiunto: «Per matrimonio intendo tra omosessuali.

In realtà, in diverse occasioni Cecchi Paone si è esposto per discutere di alcune tematiche. Non ultima la recente dichiarazione del conduttore, in cui spiegherebbe di voler sposare il suo attuale compagno, anche per poter adottare la figlia di Simone Antolini, Melissa.

