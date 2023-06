Helena Prestes, proposta di matrimonio da Carlo Motta? La verità sull'anello di fidanzamento: «Era di plastica»

di Redazione Web

L'Isola dei Famosi si avvicina verso la finale e i naufraghi nelle ultime hanno fatto un bilancio del loro percorso. Pamela Camassa è la prima finalista mentre tutti gli altri sono ancora in balia di nomination e televoto. Ma a regalare dinamiche interessanti è soprattutto Helena Prestes con le tante discussioni con i naufrahi, ma anche momenti emozionanti come l'incontro con il fidanzato Carlo Motta. Quest'ultimo infatti, è volato in Honduras con un anello di fidanzamento che è stata interpretato dai naufraghi come proposta di matrimonio. Ed è proprio nelle ultime ore che Helena ha espresso il suo pensiero a riguardo. Andiamo a vedere cosa ha detto.

Isola, lite furiosa tra Helena Prestes e Gian Maria Sainato: «Ma chi sei, Kim Kardashian?». Cos'è successo

Isola dei Famosi, Gian Maria Sainato e Cristina Scuccia: «L'avvicinamento tra Marco ed Helena è pura strategia»

«Come mai ho accettato la proposta? Dai, l'anello di Carlo è di plastica - ha sottolineato Helena Prestes -.

La naufraga ha poi fatto i conti con una relazione durata più di sette anni. «Se amo Carlo? Oddio lo stiamo costruendo l'amore. C'è sicuramente la passione, poi l'amore va costruito. Lui ha costruito intorno a me tanto amore. Io invece no, sono sempre scappata da lui. Ora però voglio dargli amore», ha raccontato Helena Prestes.

Poi, ha concluso: «Lui mi ama, io ho scoperto qui sull'isola che sono innamorata di lui. Non gli ho detto esplicitamente "ti amo", devo dimostrare tante cose in futuro. Il ti amo va detto, ma non so spiegarti, adesso devo dargli amore. Se sono confusa? prima di venire qui sì, ora mi sento più sicura».

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Giugno 2023, 09:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA