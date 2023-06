Isola, Andrea Lo Cicero in lacrime: «È difficile stare qua da papà con tua moglie incinta»

di Redazione Web

Siamo quasi agli sgoccioli: mancano solo due puntate alla fine dell'Isola dei Famosi, il programma condotto da Ilary Blasi. Nell'ultima puntata, Fabio Ricci dei Jalisse è stato eliminato. Ora, al televoto ci sono Helena Prestes e Gian Maria Sainato.

Quindi, è tempo di bilanci per i naufraghi in vista della finale, infatti i concorrenti si sono lasciati andare a nuove confessioni inedite riguaro al loro percorso in Honduras. Tra questi, Andrea Lo Cicero che non è riuscito a trattenere le lacrime. Andiamo a scoprire il motivo.

Helena Prestes, proposta di matrimonio da Carlo Motta? La verità sull'anello di fidanzamento: «Era di plastica»

Isola, il fidanzato di Helena Prestes sbotta contro Gian Maria Sainato: «Mi fai tenerezza». Poi insinua un dubbio

«A livello emotivo è difficile stare qua, da papà, con tua moglie incinta, e sapere che c'è una grande donna che sta distante e che non sai come sta - ha raccontato Andrea Lo Cicero in lacrime -.

Le parole di Luca Vetrone

Dopo lo sfogo del naufrago, Luca Vetrone ha colto l'occasione per dedicare parole di stima e di affetto per Andrea Lo Cicero. «Mi hai dato tanto in queste settimane - ha sottolineato Luca Vetrone -. Mi hai riempito il cuore quando mi hai detto "continua così perché andrai avanti" e quando mi hai parlato dei tuoi figli. Io non avendo un buon rapporto con mio padre ho pensato "guarda come sono fortunati i suoi figli ad avere un papà come te"».

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Giugno 2023, 12:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA