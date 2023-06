Isola dei famosi, la battuta di Marco Mazzoli su Belen Rodriguez che fa sbottare Ilary Blasi e Luxuria: cosa ha detto il naufrago

Una battuta di Marco Mazzoli su Helena Prestes durante l’ultima puntata L'Isola dei Famosi ha suscitato qualche controversia, anche perché il conduttore radiofonico ha tirato in ballo anche Belen Rodriguez, cercando in qualche modo di denigrare la naufraga brasiliana. Le sue parole, tuttavia, hanno attirato l'attenzione dello studio del programma, dove sia Ilary Blasi che Vladimir Luxuria sono intervenute per redarguire Marco. Ma cosa avrà mai detto Marco Mazzoli di tanto terribile su Helena? E cosa c’entra in tutto questo Belen Rodriguez? Andiamo a scoprirlo insieme.

Isola, Helena si fidanza con Carlo in diretta. Ma Gian Maria la sbugiarda: «Sta con un altro da otto anni»

Isola, urla di terrore per Alessandra, malore durante una prova in acqua. Alvin corre a soccorrerla: cosa è successo

La battuta di Marco Mazzoli su Helena Prestes

«Quello che ha detto nei miei confronti è pura cattiveria - l'accusa Marco Mazzoli - noi non seguiamo nessuno, non abbiamo messo in piedi questo teatrino, lei (Helena ndr) vuole fare la vittima vuole fare Belen anzi è Brutten Rodriguez».

La reazione dello studio

Vladimir Luxuria dallo studio interviene: «Marco questa battuta non fa ridere nessuno».

Photo Credits: Kikapress, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset, Shutterstock; music by Korben MKdB

LEGGI ANCHE:-- La battuta 'razzista' in diretta a L'Isola dei famosi? Quel dettaglio durante la puntata su Helena che in pochi hanno notato

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Giugno 2023, 08:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA