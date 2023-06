Isola, Mazzoli contro Helena Prestes: «Brutta copia di Belen, è Brutten Rodriguez». E lei si infuria: «Italiani razzisti»

Helena Prestes è la provocatrice per eccellenza di questa 17esima edizione dell'Isola dei Famosi. Sia in settimana che durante la diretta di lunedì sera, la modella è stata attaccata da tutto il gruppo per il suo carattere fumantico, tra cui Lo Cicero e Andrea Mazzoli.

L'accusa

Helena ha deciso di fare la sua Isola da sola, lontana dagli altri naufraghi perchè non si senta accettata.

«Quello che ha detto nei miei confronti è pura cattiveria - l'accusa Marco Mazzoli - noi non seguiamo nessuno, non abbiamo messo in piedi questo teatrino, lei (Helena ndr) vuole fare la vittima vuole fare Belen anzi è Brutten Rodriguez».

Vladimir Luxuria dallo studio interviene: «Marco questa battuta non fa ridere nessuno». Mazzoli rincara la dose: «Helena ha detto a noi che non vincerà mai l'Isola perchè gli italiani sono razzisti», la Blasi la giustifica «Helena non parla bene l'italiano forse voleva intendere patrioti».

«Io stavo facendo un'ipotesi cercando di capire perchè mi avevano eriminata e ho pensato che i brasiliani votano i brasiliani - si giustifica Helena - e quindi gli italiani votano gli italiani, sono nazionalisti, ma io amo l'Italia. Il razzismo mi fa schifo»

