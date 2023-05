Pamela Camassa in lacrime: «Sono arrivata a 39 anni e non ho concluso nulla». Il fidanzato Filippo Bisciglia si commuove

Pamela Camassa è fidanzadata da 15 anni con il conduttore di Temptation Island Filippo Bisciglia. Durante la diretta di lunedì 22 maggio l'ex vincitrice di Amici Celebrities ha confessato a Ilary Blasi le sue paure e il suo desiderio di diventare madre.

La confessione

Dopo la clip sul desiderio di mettere su famiglia, Pamela Camassa ha confessato durante la diretta dell'Isola dei Famosi tutte le sue paure, ma anche confermato tutto il suo amore per Filippo Bisciglia con cui è fidanzata da 15 anni.

«Sono arrivata a 39 anni e non ho concluso nulla - ha detto tra le lacrime Pamela - Inutile pentirsi e tornare indetro ora guardo al futuro, all'Isola per assurdo sto capendo delle cose perchè non hai mai tempo di parlare con te stessa.

Le parole di Filippo Bisciglia

A "consolare" Pamela un dolce video messaggio del fidanzato Filippo Bisciglia: «Pamy mi manchi tantissimo, ti guardo sempre, sei fighissima. Mi stai piacendo, brava e continua così. Unica cosa avrei reagito diversamente dinanzi alla nomination, ma sono davvero fiero di te. Ora gioca come se stessi giocando la partita più difficile a padel e che vuoi vincere. Ti amo».

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Maggio 2023, 08:07

