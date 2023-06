Isola 2023, diretta 5 giugno: questa sera il primo finalista e doppia eliminazione. Sorpresa per Helena

Inizia la grande corsa verso la finale dell'Isola dei Famosi 2023. Questa sera durante la diretta di lunedì 5 giugno, che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it, saranno tante le emozioni per i naufraghi che, in men che non si dica, possono sentirsi in “Inferno o Paradiso”.

Anticipazioni

Per qualche naufrago dell'Isola dei Famosi questa sera la vittoria sarà sempre più vicina, per qualcun altro, invece, a essere più vicina sarà la fine di questa avventura.



Ma non è tutto. Una sorpresa romantica attende la naufraga Helena Prestes, mentre per uno dei naufraghi c’è in serbo una tentazione iconica dell’Isola.

Doppia eliminazione

Al televoto questa sera ci sono Nathaly Caldonazzo o Fabio Ricci. Chi sarà eliminato? A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.

I due al televoto non sono gli unici a rischio: sarà aperto un televoto flash che porterà a un’inaspettata seconda eliminazione. Infine, spazio alle nuove nomination coordinate da Alvin.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Giugno 2023, 15:19

