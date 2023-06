Isola, urla di terrore per Alessandra durante una prova in acqua. Alvin corre a soccorrerla: cosa è successo

Doveva essere una semplice sfida in acqua tra Alessandra Drusian e Cristina Scuccia all'Isola dei Famosi e si è trasformata in un momento di paura. A causa della differita e delle inquadrature, che giustamente non hanno indugiato sulla cantante dei Jalisse, la paura sui social è stata tanta. Ma andiamo con ordine.

Isola, Mazzoli contro Helena Prestes: «Brutta copia di Belen, è Brutten Rodriguez». E lei si infuria: «Italiani razzisti»

Isola, urla di terrore per Alessandra durante una prova in acqua. Alvin corre a soccorrerla. Ecco cosa è successo

Isola 2023, diretta 5 giugno: Nathaly prima eliminata

Attacco di panico

Un attacco di panico in piena regola. E' questo quello che è successo durante la diretta dell'Isola dei Famosi di lunedì 5 giugno, ad Alessandra Drusian. La cantante dei Jalisse ha affrontato una prova in acqua contro Cristina Scuccia.

Ma mentre Cristina è arrivata fino in fondo vincendo la prova, Alessandra si è fermata improvvisamente e ha inziato a urlare «Ho paura», il marito Fabio voleva subito soccorrerla, ma Alvin lo ha bloccato.

La regia non ha inquadrato questo momento, quindi anche sui social è montata la preoccupazione, fino a quando Alessandra non è stata inquadrata mentre urlava tra le braccia di Alvin accorso in suo aiuto.

Per fortuna nulla grave spiega l'inviato «E' andata in ansia perchè non toccava, ma sta bene. Ora le diamo un goccio d'acqua.

Pù tardi Alessandra è stata in quadrata sorridente ed ha tranquillizzato tutti e in particolare la figlia Angelica che era in studio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Giugno 2023, 23:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA