Isola 2023, la gaffe di Enrico Papi: «Somiglio al capitano?». La reazione di Ilary Blasi

Elegantissima Ilary Blasi in total black durante la diretta della settima puntata dell'Isola dei Famosi, ha accolto, come sempre, in studio gli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, riempiendoli di complimenti, quest'ultimo però ha commesso una gaffe clamorosa.

La Gaffe

Il doppiopetto blu di Enrico Papi ha colpito molto la padrona di casa: «Sembri vestito da ufficiale della marina», l'opinionista divertito prova a scherzarci su, ma commette una gaffe: «Sì è vero sembro un po' il Capitano ... ops scusa!».

Un riferimento nemmeno troppo sottile a Francesco Totti, il Capitano per eccellenza, ex marito della Blasi, che però sta al gioco e invece di arrabbiarsi scherza «Va bene Enrico mi piace piace ... effettivamente subivo un po' il fascino infatti, vedi? C'era qualcosa!».

