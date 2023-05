Cristina Scuccia, l'ex suora innamorata: «Vive a Madrid, di lei mi manca tutto»

C'è una persona speciale che fa battere il cuore di Cristina Scuccia. L'ex suora ed ex vincitrice di The Voice ha confessato, per la prima volta, di averla conosciuta a Madrid e di aver capito grazie all'Isola dei Famosi di provare un sentimento importante.

Isola 2023, Cristina Scuccia felice e innamorata: «Vive a Madrid, di lei mi manca tutto. Spero mi aspetti»

Cristina innamorata

Dopo il bikini Cristina Scuccia scoperto un'altra parte di sè... il cuore. Parlando con Helena ha confessato di avere nel cuore una persona speciale. Durante la diretta di lunedì 22 maggio Ilary Blasi ha voluto parlare con lei di questa persona.

«Di questa persona mi manca tutto - ha confessato Cristina - L'amore è bello, ci conosciamo da pochissimo, l'ho conosciuta a Madrid.

La Blasi pur rispettando la Privacy di cristina vuole saperne di più: «E' un germoglio - risponde la Scuccia - sono pochi mesi, e come sai i germogli vanno protetti. Ci sto pensando tanto, scusa mamma se non te ne ho parlato prima, io non mi sarei mai lasciata andare con la prima persona che passava così. Io non voglio che si confonda la mia uscita dal convento con questa cosa qua. Dal convento sono uscita due anni fa, poco prima di iniziare questa avventura ho conosciuto questa persona. Qui è difficile tenersi le cose dentro e ora mi sento con 100 chili in meno dopo averlo detto».

Luxuria ricorda le parole di Don Gallo «Dove c'è amore c'è Dio. Io ti auguro davvero di cuore il successo sentimentale»

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Maggio 2023, 08:10

