Paolo Noise abbandona l'Isola dopo il malore: «Ora sto bene, ma non posso continuare». Mazzoli in lacrime

Sesto ritiro ufficiale nella sesta puntata dell'Isola dei Famosi. Dopo Marco Predolin, Claudia Motta, Simone Antolini, Alessandro Cecchi Paone e Fiore Argento, Paolo Noise abbandona il gioco. L'annuncio durante la diretta di lunedì 22 maggio.

L'addio

Per motivi di salute Paolo Noise abbandona ufficialmente l'Isola dei Famosi. Un nuovo ritiro ha colpito questa edizione a dir poco sfortunata dell'Isola. Il naufrago, prima della diretta di lunedì 22 maggio è stato portato via dall'Isola per accertamente e poi, senza entrare nei dettagli sulle sue condizioni ha comunicato a Ilary Blasi e al pubblico il suo addio ufficiale.

«Adesso sto bene, non ho dormito tutta la notte - ha spiegato in diretta Paolo Noise - credo che lascerò parli il cuore e scusate se faccio fatica a esprimerlo.

Il suo compagno Marco Mazzoli, in lacrime, corre ad abbracciarlo e Noise lo incita a resistere e a vincere anche per lui «Porterò con me un'esperienza umana incredibile e dei ricordi straordinari, mi rimarrà il magone di non aver potuto vincere...perchè vincevo bast**di! (scherza ndr.) E' stata l'eperienza più bella della mia vita»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Maggio 2023, 22:56

