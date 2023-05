In occasione della sesta puntata dell'Isola dei Famosi, in onda questa sera e che seguiremo come sempre in diretta su Leggo.it, Ilary Blasi farà una sorpresa ai naufraghi inviando in Honduras Nikita Pelizon e Aldo Montano. A partire da ora le tribù saranno eliminate e si torna al "tutti contro tutti".

Isola, Alvin furioso urla «basta» contro Ilary. E lei ribatte: «Nella vita ogni tanto si è statue, altre piccioni»

Isola, diretta 22 maggio: arrivano Nikita Pelizon e Aldo Montano. Televoto flash tra Christopher Leoni e Gian Maria Sainato

Isola, Corinne Clery sviene in diretta. Bufera sul web «Ma siete pazzi, non si scherza sulle fobie»

Anticipazioni

Questa sera durante la diretta dell'Isola dei Famosi una super chica e un super hombre arriveranno in Palapa: Nikita Pelizon e Aldo Montano sono sbarcati in Honduras per aiutare le tribù e fare una sorpresa ai loro amici, Helena Prestes e Andrea Lo Cicero.

Nel corso della puntata lo Spirito dell’Isola scioglierà le tribù.

Il televoto

Sull’isola di Sant’Elena ci sarà la prima eliminazione definitiva: chi tra Christopher Leoni e Gian Maria Sainato dovrà tornare in Italia? A deciderlo un televoto flash dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.

Infine, chi dovrà abbandonare Playa Tosta tra Pamela Camassa, Helena Prestes e Fabio Ricci? “L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda lunedì 29 maggio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Maggio 2023, 14:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA