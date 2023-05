I naufraghi ignorano Pamela Camassa, Filippo Bisciglia li attacca: «Te li faccio io complimenti»

Pamela Camassa è diventata la leader della settima puntata dell' Isola dei famosi dopo aver battuto Andrea Lo Cicero. Una vittoria però che non è stata festeggiata dai suoi compagni d'avventura e che ha fatto scendere in campo, via social, il fidanzato: Filippo Bisciglia.

L'accusa

Durante la puntata dell'Isola dei famosi di lunedì 29 maggio, Pamela Camassa dopo aver affrontato ben due prove di resistenza è stata proclamata leader della settimana.

A notare questo atteggiamento poco sportivo è stato il fidanzato di Pamela, Filippo Bisciglia. Il conduttore di Temptation Island, attraverso le sue storie Instagram ha mostrato tutto ill suo sostegno nei confronti della compagna e ha lanciato una bella frecciatina nei confronti degli altri naufraghi.

«Brava Ninni – ha scritto Filippo nella stories – Nessuno ti ha fatto i complimenti… Te li faccio io dal divano e tutte le persone da casa…#neanchevichiocciolo».

