Isola, Helena si fidanza con Carlo in diretta. Ma Gian Maria la sbugiarda: «Sta con un altro da otto anni»

Carlo Motta è sbarcato in Honduras durante la diretta di lunedì 5 giugno dell'Isola dei Famosi per portare un anello e fidanzarsi ufficialmente con Helena Prestes. Un momento romantico che però è stato "distrutto" dalle dichiarazioni di Gian Maria Sainato.

Dopo essere tornati dall'Isola di Sant'Elena il rapporto tra Gian Maria ed Helena si è incrinato e l'influencer ha scelto di stare con il gruppo a discapito della modella brasiliana, che, c'è da dire, non fa nulla per farsi ben volere.

Durante la diretta di lunedì 5 giugno dell'Isola dei Famosi, Helena ha ricevuto una romantica proposta di fidanzamento con tanto di anello da parte di Carlo Motta, che è passato da amico speciale a fidanzato.

«Helena mi ha detto che Carlo lo conosce da tre mesi, ma in realtà è innamorata del suo ex con cui è stata insieme otto anni. Tu te lo sposeresti uno che conosci da tre mesi?». la Blasi è incredula «A noi risulta che si conoscono da due anni».

Sainato è certo di quello che ha sentito, in studio Corinne Clery lo smentisce «Non è vero, Helena è rimasta molto male perché il suo ex fidanzato ha avuto una bambina, ma adesso ha solo Carlo in testa, non è come dice Gianmaria, sta dicendo delle sciocchezze, non sa più che fare». Enrico Papi vorrebbe indagare di più ma la Blasi lo stoppa.

A rintuzzare il gossip ci pensa però Marco Mazzoli che ignaro delle dichiarazioni di Sainato dice di Helena «E' una persona che ha bisogno di una lezione perchè nella vita ha preso molte scorciatoie. Prima di entrare ha detto che con questo ragazzo ci stava da tre mesi e che ama un altro da otto anni».

