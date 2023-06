Ilary Blasi lascia Mediaset? Il retroscena: «Potrebbe essere mandata via»

di Redazione Web

Ilary Blasi potrebbe lasciare presto Mediaset. Dopo il divorzio nella vita privata con Francesco Totti, potrebbe arrivare per la conduttrice anche il divorzio con l'azienda per la quale lavora ormai da tanti anni. A far tremare la sua poltrona sarebbe lo scarso successo ottenuto in questa ultima edizione de L'Isola dei Famosi, che a livello di ascolti non sembra proprio decollare.

L'isola dell'insuccesso

Tra poche settimane si concluderà ufficialmente anche questa edizione de L’Isola dei Famosi per lasciare spazio a Temptation Island. Secondo Nuovo TV, il reality condotto da Ilary Blasi potrebbe subire dei grossi cambiamenti.

Secondo la rivista il problema non sarebbe solo negli ascolti, ma anche nel cast che non sembra conquistare il pubblico quest'anno. Alla luce dei vari insuccessi l'azienda potrebbe valutare quindi cambiamenti radicali che riguarderebbero proprio la Blasi.

I rumors

Secondo Nuovo Tv il prossimo anno L'Isola potrebbe essere sospesa, e con lei la sua conduttrice, per lasciare spazio a un altro reality, che torna dopo anni, La Talpa.

