Isola, il fidanzato di Helena Prestes sbotta contro Gian Maria Sainato: «Mi fai tenerezza». Poi insinua un dubbio

L'avventura all'Isola dei Famosi sta giungendo al termine, ma le puntate sono sempre più ricche di dinamiche e sorprese. Sembra che nell'ultimo periodo Helena Prestes si stia avvicnando al gruppo, dopo che Marco Mazzoli è andato a consolarla in seguito all'ennesimo litigio con i naufraghi.

Non tutti i naufraghi sono felici di questo avvicinamento della modella brasiliana, in particolare Gian Maria Sainato. Il modello, infatti, avrebbe attaccato duramente Helena, dicendole che lei è falsa e la sua relazione è basata su una menzogna. Il modello sostiene che la naufraga sia segretamente innamorata del suo ex e che stia mentendo a tutti.

Carlo Motta, fidanzato della Prestes, ha deciso di intervenire per difendere la modella e la loro relazione, insinuando poi un dubbio nei fan. Andiamo a vedere che cosa ha detto.

Carlo Motta sbotta sui social contro Gian Maria Sainato

Carlo Motta ha deciso di difendersi dalle accuse di Gian Maria Sainato tramite le sue storie Instagram, dove ha detto: «Gian Maria continua a parlare dell'ex fidanzato di Helena. Intanto si chiama Bruce, non Roger come dice Gian Maria. In secondo luogo, Bruce ed Helena sono stati insieme per otto anni, è stata una persona importante per lei e me ne parla spesso. Io non ho nessun problema al riguardo, rispetto la relazione che hanno avuto.

Poi sull'insinuazione della nostra relazione da 3 mesi, io vi ho già mostrato le foto che dimostrano che io ed Helena stiamo insieme da più di due anni. Prima eravamo amici e poi è nata la nostra storia d'amore.

Carlo ha poi continuato: «Il buon Gian Maria dice che io vado in trasmissione per visibilità. Io vado lì perché è l'unico modo che ho per parlare con Helena e perché mi invitano. Se per lui non c'è mai nessuno vuol dire che non è un personaggio così rilevante all'interno della trasmissione».

Arriva, infine, la stoccata finale: «Se vogliamo parlare di cose vere, parliamo dei suoi account social. Ha mezzo milione di follower su Instagram, ma pochissimi commenti e pochissime interazioni. Chissà come mai..»

Carlo Motta sembra, quindi, insinuare che Gian Maria Sainato avrebbe comprato i follower su Instagram per apparire più famoso e conosciuto di quello che effettivamente è.

Staremo a vedere se nella prossima puntata ci sarà uno scontro diretto tra i due.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Giugno 2023, 09:48

