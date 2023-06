Ilary Blasi in motorino a Roma, insieme alla showgirl un accompagnatore misterioso. I fan: «Bastian è tornato?»

di Redazione web

Ilary Blasi si sta godendo il bel tempo a Roma e, infatti, nelle sue ultime storie Instagram ha mostrato ai suoi fan come sta trascorrendo queste ore, ovvero, facendosi un bel giro in motorino. La conduttrice romana è molto attiva sul proprio profilo Instagram, anche se, allo stesso tempo, è anche molto riservata e, infatti, non si sbilancia troppo (almeno ultimamente) sulla sua vita privata. Proprio per questo, i suoi fan si sono chiesti chi sia il suo accompagnatore.

La storia Instagram di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha postato una storia in cui si scatta un selfie mentre è in motorino. Oltre al suo viso, contornato dal casco che indossa, si intravede anche il casco del guidatore del veicolo. La conduttrice romana, però, non menziona o tagga nessuno e, proprio per questo, i suoi fan si chiedono se si tratti di Bastian Muller, il suo compagno, o di qualcun'altro. Effettivamente, è da un po' di tempo che Ilary non pubblica storie insieme all'imprenditore ma, i suoi follower più accaniti e le sue fanpage assicurano che tra i due procede tutto a gonfie vele e che se non posta foto o video è solo per una questione di maggiore privacy. Bastian, quindi, dovrebbe essere a Roma con la sua amata.

Ilary Blasi e i social

Ilary Blasi è attiva sì sui propri profili social ma, allo stesso tempo, è anche molto attenta a ciò che pubblica.

