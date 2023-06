Chanel Totti e la dedica per il compleanno della migliore amica: «Ci sei sempre stata e sei riuscita a tirarmi fuori da ogni casino»

di Redazione web

Chanel Totti è molto attiva sui propri profili social nei quali pubblica selfie, storie, video e tanti scatti, anche se, tende a mantenere molta privacy sulla sua vita privata. Quando, però, si tratta di esprimere affetto per una persona a lei cara, ecco che la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi non si tira mai indietro. Così, nell'ultima storia Instagram postata ha dedicato un dolce pensiero alla sua migliore amica che ha compiuto gli anni.

llary Blasi, relax con la piccola Isabel: ma all'improvviso compare una... sorpresa

Chanel Totti, vacanze in barca a Ischia: tra sole, mare e panorami da sogno. Ma con chi sarà?

La dedica di Chanel Totti

Chanel Totti ha pubblicato un selfie in compagnia della sua migliore amica (che, però, non ha menzionato) e ha scritto: «Auguri alla mia migliore amica, l'unica che non mi ha mai lasciata sola, colei che è sempre stata la mia spalla destra ed è sempre riuscita a farmi sorridere e a tirarmi fuori da ogni mio casino. Auguro a tutti di trovare una persona speciale come te, non smetterò mai di ringraziarti! Il bene che ti voglio è inspiegabile, ancora auguri vita mia!», con tanto di cuoricini rosa. Chanel, poi, come sottofondo musicale della storia ha scelto uno dei brani più famosi di Alessandra Amoroso: "Non devi perdermi".

Chanel Totti e l'amore

Se da una parte c'è l'amicizia, dall'altra c'è anche l'amore per Chanel Totti che è innamorata del tiktoker Cristian Babalus che, proprio di recente, ha voluto farle una sorpresa social racchiudendo tutti i loro momenti più belli in un video che ha, poi, pubblicato su TikTok.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Giugno 2023, 16:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA