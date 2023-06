Chanel Totti e il fidanzato Christian al parco giochi con la sorellina Isabel: scatti felici della vacanza dopo la scuola

di Redazione Web

Chanel Totti, 16 anni e figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, nelle sue ultime Instagram stories ha pubblicato una foto di lei, il suo fidanzato Cristian Babalus (di poco più grande) e la sua sorellina Isabel. I due fidanzatini continuano a vivere la loro relazione alla luce del sole non lesinando dolci dediche social.

Finita la scuola, i due vogliono godersi le vacanze. E nelle ultime ore, la figlia di Ilary Blasi e Cristian hanno approfittato del caldo per trascorrere una giornata spensierata a MagicLand, un parco divertimenti vicino Roma. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Chanel Totti ha condiviso nelle sue Instagram stories una foto in cui la piccola Isabel è sulle spalle del fidanzato Cristian Babalus, sorridente mentre lei guarda la fotocamera frontale del telefono per fare un selfie.

La storia d'amore tra Cristian Babalus e Chanel Totti

La storia d'amore tra Chanel Totti e Cristian Babalus non è iniziata nel migliore dei modi ed è diventata virale sui social dopo le dure parole della ex di lui, Martina De Vivo, che sui social ha raccontato di essere stata tradita da Cristian accusando la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti di essersi messa in mezzo nella loro storia.

Versione dei fatti smentita da Babalus, secondo cui la relazione con Martina De Vivo era già finita quando ha iniziato a frequentare Chanel.

Ora i due vivono la loro storia d'amore felici e spensierati.

