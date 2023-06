Chanel Totti innamorata, la figlia di Ilary e Cristian Babalus fanno sul serio: la dolce dedica sui social

di Redazione web

Chanel Totti e Cristian Babalus fanno coppia fissa ormai da qualche tempo, anche se, preferiscono tenere la loro vita privata per sé e, infatti, non postano molte foto o video sui loro profili social. Proprio per questo, i fan del tiktoker sono rimasti piacevolmente sorpresi quando ha pubblicato su TikTok un video dedica per Chanel: tutte le loro foto racchiuse in 15 secondi che scorrono con in sottofondo la canzone "Sai" del cantautore napoletano Gianluca Capozzi.

Ilary Blasi dorme in auto prima della diretta de L'Isola dei Famosi. Gli amici la prendono in giro: «È incredibile»

Chanel Totti cambia taglio di capelli: il selfie dal parrucchiere. Fan stupiti: «Sempre più uguale a mamma Ilary»

Il video di Cristian Babalus per Chanel Totti

Cristian Babalus è molto seguito sui propri canali social e adesso che la sua fidanzatina è Chanel Totti, lo è ancora di più. Il content creator, innamorato della figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, ha deciso di farle una sorpresa pubblicando un video in cui raccoglie tutte le loro foto insieme più tenere. Il breve filmato è un insieme di scatti inediti che nessuno dei due fidanzati (molto riservati) aveva mai condiviso sui rispettivi profili. Il video non è accompagnato da nessuna didascalia e in poco tempo ha già raggiunto migliaia di visualizzazioni: ai fan della coppia (e si presume anche a Chanel) è piaciuto moltissimo.

Chanel Totti, lo scatto che sorprende tutti: ecco cosa pubblica su Instagram

I commenti social

Chanel Totti e Cristian Babalus sono una coppia che ha molto seguito sui social, per questo, quando i loro fan hanno visto il video non hanno esitato a commentarlo: «A me piacciono tantissimo», «C'è poco da fare...

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Giugno 2023, 18:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA