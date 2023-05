Totti e Noemi Bocchi, la domenica "normale": tintarella in balcone (a petto nudo), poi il giro al supermercato

di Redazione web

Quando una coppia è davvero affiatata, ha bisogno di poco per stare bene insieme. Sembrano saperne qualcosa Francesco Totti e Noemi Bocchi, fotografati nella normalità della loro domenica in casa mentre prendono il sole sul balcone dell'appartamento a Roma Nord in cui vivono insieme. Piedi appoggiati alla ringhiera e torso nudo per l'ex capitano della Roma (che stasera sarà a Budapes per la finale di Europa League), mentre la compagna opta per canotta e pantaloncini.

Totti e Noemi Bocchi, tintarella in balcone

Le foto della "domenica normale" sono state pubblicate dal settimanale Chi, che ha beccato la coppia mentre entrava nel palazzo di Roma Nord in cui si è trasferita dopo la separazione di Totti da Ilary Blasi.

La vita di coppia

Una routine normale, ben lontana da quella che aveva travolto Totti e la Bocchi immediatamente dopo la fine dei rispettivi matrimoni: sorvegliati speciali dai paparazzi, per mesi sono stati al centro delle speculazioni del gossip. Fino a quando la loro relazione non è diventata ufficiale, e anche Ilary Blasi sembra aver trovato la sa serenità al fianco di Bastian Muller.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Maggio 2023, 14:11

