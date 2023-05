Ilary Blasi, il filo d'oro saldato intorno alla vita è vintage: la showgirl lancia la moda dell'estate 2023

di Redazione Web

Un gioiello è quasi sempre il miglior amico di una donna. E lo sa bene Ilary Blasi che nelle ultime ore ha pubblicato nelle sue Instagram stories quella che potrebbe essere la moda dell'estate 2023. La conduttrice dell'Isola dei Famosi ha deciso di mettere in bella vista il suo giravite ma con un dettaglio particolare: un filo d'oro su misura sul suo punto vita e poi saldato, diventando così permanente. Ma andiamo a vedere di cosa si tratta.

Ilary Blasi e il filo d'oro su misura

Ilary Blasi nelle sue ultime Instagram stories ha pubblicato un video che mostra il gioiellere che le prende la misura della vita con un metro mentre lei si guarda allo specchio e lo posiziona precisamente all'altezza che preferisce.

Il video, poche ore la pubblicazione sui social, è stato condiviso anche dal gioielliere dove non sono mancati tantissimi commenti dei fan della conduttrice.

I commenti dei fan

Moltissimi sono stati i commenti dei fan di Ilary Blasi al video pubblicato sul profilo Instagram del gioiellere. E molti questi commenti sono stati più che simpatici: «La mia pancia cambia di 5/10 cm da mattina a sera. Lo romperei il giorno stesso», ha scritto un utente. E ancora: «Solo con il suo girovita si può fare», ha scrito un altro utente.

Che cos'è

Il filo saldato è l'ultima tendenza di gioielli. Non è dotato di una chiusura per indossarlo e per toglierlo: una sorta di "catena" continua saldata insieme da un'apposita saldatrice laser.

Il processo è semplicissimo, indolore e relativamente veloce. Ovviamente, non si tratta di un’operazione irreversibile: se un giorno si vorrà toglierlo, lo si potrà fare con delle comuni pinze. Oppure, ci si rivolgerà a chi lo ha messo per una rimozione professionale.

