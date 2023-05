Tra Totti e Ilary ci rimettono i bambini della Scuola Calcio. E le famiglie chiamano i carabinieri

Nella lite tra Francesco Totti e Ilary Blasi ci rimettono i bambini della Scuola Calcio. La separazione più chiacchierata degli ultimi tempi, dopo varie querele legate alla mega villa e al caso dei Rolex e delle borse, si sposta sul centro sportivo della Longarina. La Totti Soccer School, intitolata all'ex capitano della Roma, è da mesi al centro di un'intensa bufera mediatica e giudiziaria, e tutto verte su un semplice punto: di chi è? Il tribunale, in realtà, si è espresso. Ma la contesa continua e a farne le spese sono stati i tanti bambini che ogni giorno frequentano il Centro. E, davanti ai cancelli sprangati, sono arrivati pure i carabinieri, chiamati dai genitori furibondi.

Francesco Totti e Noemi Bocchi traslocano all'Eur, saranno vicini di casa di... Ilary Blasi: la coppia cerca una villa al Torrino

Separazione Totti-Ilary, l'ex Capitano vince il "match" sulla Longarina. Il tribunale: «Lei riconsegni il centro sportivo»

La lite tra Totti e Ilary ricade sui bambini

A inizio mese, il Tribunale di Roma si era espresso in favore del Pupone. La prima vittoria della separazione, in realtà, era sua. L'ex capitano della Roma ha avuto il via libera a entrare (di nuovo) in possesso del centro sportivo Longarina, gestito ormai da anni (anche se ora senza il suo consenso) dalla famiglia della sua ex moglie.

Ma qualcosa, oggi, è andato storto. In modo totalmente arbitrario, infatti, il centro sportivo è stato chiuso ed è stato impedito l'accesso ai campi e agli spogliatoi ai bambini e ragazzini che ogni giorno frequentano la scuola calcio. A farlo sarebbe stato lo stesso gestore dell’impianto della Longarina, con il risultato che centinaia di bambini sono arrivati sul posto restando con il borsone in spalla, pronti a entrare in campo a divertirsi, prima di venire deviati in via provvisoria ai Campi dell’Ostiamare.

La furia dei genitori

I genitori, infuriati, che si sono visti arrivare l’avviso sulla chat, con poche spiegazioni sulla questione ma un’unica certezza, in quell’impianto ci sono centinaia di iscritti che hanno pagato, secondo il regolamento della scuola, tutto l’anno in anticipo, e ora non sanno come andrà a finire per i loro figli.

«La s.s.d.

I genitori, disperati, di una situazione che potrebbe sbloccarsi solo dopo un lungo periodo, hanno deciso di chiamare i carabinieri. E adesso tutti aspettano quali risvolti avrà l'ennesimo capitolo di una separazione infinita.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Maggio 2023, 22:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA