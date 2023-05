Totti: «Mourinho? Poca fiducia che resterà alla Roma». E sulla pace con Spalletti: ecco quando ci vedremo

di Redazione web

«Mourinho resta alla Roma? Non lo so. Prima ero più fiducioso, ora un po' meno». Francesco Totti allarma i tifosi giallorossi. L'ex capitano, che segue le avventure della sua ex squadra da semplice tifoso, ha detto sulla sua sul futuro del tecnico portoghese.

«Le battute di José sul mercato fatto con 7 milioni? È il tecnico della Roma e può dire ciò che vuole, se ha fatto questa battuta è perché è la verità. Dopo un mercato così 'sintetico' riuscire ad arrivare in Champions sarebbe un traguardo incredibile», ha aggiunto.

Totti commenta pure lo stato di forma di Paulo Dybala, stella giallorossa: «È un top player, un giocatore che ha fatto la differenza ovunque è andato. Speriamo che possa recuperare per la finale di Europa League. Come si batte il Siviglia? Non ci ho mai giocato contro, non lo so, ma è una squadra che è arrivata spesso in finale di Europa League, sa come gestirla».

Chiusura sulla finale di Coppa Italia: «L'Inter è favorita, ma in campo ci sono sempre novità.

«Se Spalletti va via dal Napoli avrà più tempo per andare a cena con me? Dopo l'estate sì, perché d'estate sono impegnato, sto in vacanza…». ha detto Totti, ricordando la diatriba con il suo ex allenatore. «I 10 punti tolti alla Juve? Non posso giudicare ciò che è successo, se le hanno tolto 10 punti qualcosa di sbagliato è stato fatto - continua Totti - La penalizzazione riapre il discorso Champions un pò per tutte le squadre in corsa, ora servirà essere bravi a giocare al meglio le ultime due partite»

