Ilary Blasi, Bastian sparito dalle sue storie social. Il dubbio dei fan: «Sono in crisi?». Lei "risponde" così

di Redazione web

Ilary Blasi ha voltato pagina dopo la separazione con Francesco Totti, con l'imprenditore tedesco Bastian Muller. La conduttrice romana, spesso, ha postato storie sul proprio profilo Instagram insieme al compagno, anche se, ultimamente, lui non si vede quasi più. I fan, quindi, cominciano a chiedersi il motivo di tanto "silenzio" ingiustificato, dato che, tra i due sembrava esserci grande intesa e nessuna aria di crisi.

Bastian e le storie di Ilary Blasi

È ormai da diverse settimane che Bastian Muller non compare più nelle storie o nei post di Ilary Blasi. La conduttrice, riguardo alla propria vita privata, è sempre stata riservata ma, alle volte, si sbilanciava un po' di più ed ecco, quindi, il video per il compleanno del compagno, qualche scatto sexy in vacanza oppure sorrisi e abbracci. Ora più nulla. I fan dell'ex moglie di Francesco Totti, però, non temono nessuna crisi o nuova separazione, anche perché, si pensa che l'imprenditore voglia solamente mantenere un profilo un po' più basso, dato che, negli ultimi tempi, proprio per la storia con Ilary, è stato spesso al centro del gossip.

Inoltre, la conduttrice starebbe mantenendo il riserbo più possibile sulla propria vita privata perché le sue figlie, Chanel e Isabel, sono ancora minorenni ed esporle più del dovuto potrebbe essere dannoso.

Il mazzo di rose rosse

Nell'ultima storia che Ilary Blasi ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, filma un grande bouquet di rose rosse ma senza, però, svelare il mittente.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Giugno 2023, 12:54

