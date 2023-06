Alessandro Cecchi Paone, frecciata a Ilary Blasi: «Non ha capito l'amore che mi lega a Simone»

di Redazione Web

Quando Ilary Blasi ha annunciato lo scoglimento delle coppie durante l'Isola dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone ha subito annunciato che non avrebbe continuato a partecipare al reality perché: «Siamo venuti in coppia e giochiamo in coppia». Sebbene Ilary Blasi, Enrico Papi e Vladimir Luxuria abbiano cercato in tutti i modi di convincere il giornalista a restare e acettare le nuove regole, Cecchi Paone ha scelto di tornare in Italia con il suo compagno quando Simone Antolini ha abbandonato il programma per problemi di salute. Nelle ultime ore, il giornalista ha parlato nuovamente del suo ritiro e della lite con la conduttrice del reality. Andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Isola, Cecchi Paone torna a parlare del suo ritiro: «Grande equivoco con Ilary. Ma non erano quelli i patti»

«Cecchi Paone e Simone Antolini hanno fatto sesso davanti a noi, Christopher voleva prenderli a bastonate»

«Com'è finita con Ilary Blasi? Mi è dispiaciuto che lei non riusciva a capire che per me l'amore per il mio compagno è la cosa più importante - ha sottolineato Cecchi Paone al settimanale Mio -.

Poi, ha aggiunto: «Ma non è così. Quando Ilary ci ha poi visti in trasmissione ha compreso il nostro amore e non ha osato dire più nulla. Siamo stati invitati come coppia e abbiamo detto: "insieme entriamo e insieme usciamo". E così è stato».

Tuttavia, Cecchi Paone si è detto molto riconoscente alla conduttrice e ha apprezzato molto il fatto che abbia rispettato e tutelato Melissa, la figlia di Simone Antolini. «Si è comportata da mamma capendo la delicatezza della situazione del mio compagno», ha precisato il giornalista.

