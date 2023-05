Isola, Cecchi Paone e Simone Antolini: la verità sul contratto (e sulla coppia gay)

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono ritirati da L'Isola dei Famosi dopo 24 giorni, anche se il giovane aveva abbandonato Playa Tosta qualche giorno prima a causa di problemi fisici. Tuttavia, dietro il loro ritiro sembra esserci dell'altro, come accennato dal conduttore su FanPage.

Secondo quanto affermato da Cecchi Paone, la decisione di ritirarsi sarebbe stata presa dopo aver saputo che, una volta che Simone sarebbe tornato in gioco, avrebbero dovuto competere individualmente come gli altri naufraghi.

Il conduttore ha aggiunto: «C'erano accordi contrattuali che prevedevano la possibilità che ci separassero, come prevedevano decine di altre possibilità. Ma è stata Mediaset a cercarci a ottobre dicendoci di voler dare un grande segnale in termini di abbandono del trash [...] Di fronte alla loro insistente richiesta di averci come coppia, io avevo chiarito che lo avremmo fatto per rappresentare la normalità delle coppie gay».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Maggio 2023, 14:21

