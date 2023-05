Mazzoli e Noise con Nathaly Caldonazzo: «Mi stai sul CaZoo, ecco chi mi sta più antipatico»

di Redazione web

Marco Mazzoli e Paolo Noise intervistano Nathaly Caldonazzo per il primo episodio di Radio Isola, "Mi stai sul CaZoo". La showgirl non si trattiene nell'esprimersi sui suoi colleghi d'avventura. I due le chiedono un parere e un voto circa simpatie e antipatie che nutre nei confronti degli altri. Lei si sfoga sui concorrenti della Playa: scopriamo insieme cosa ha detto.

"Radio Isola" di Mazzoli e Noise

«Oggi edizione speciale dalla zattera. Abbiamo pensato di fare "Mi stai sul CaZoo": tu dai un voto da 1 a 10 ai concorrenti che nominiamo. Più è alto il numero più ti stanno sul "CaZoo"», i due radiofonici non resistono e lavorano anche sull'isola inventandosi un nuovo format che vede protagonista, per questo primo espisodio, Nathaly Caldonazzo.

La pagella di Nathaly Caldonazzo

Su Mazzoli, la showgirl si esprime con un bel "2": «Non mi piace quando ti sento litigare». Per quanto riguarda Paolo Noise "3". Su Fabio Ricci: «0! Mi fa tenerezza», afferma. Poi rivela che a stargli proprio sul "CaZoo" è Alessandra Drusian.

Prosegue con Andrea Lo Cicero: «L'ho visto cambiato, adesso parliamo, abbiamo sviscerato alcune cose delle nostre vite.

Lo stesso per Helena Prestes: «Anche lei inizialmente mi stava antipatica, ma adesso mi piace. Oggi le ho dato un paio di shorts di mia figlia e me l'ha ricordata, quindi 2». La showgirl non ha fatto sconti a nessuno, mentre i due radiofonici se la ridono.

Il programma radio inventato dai due ha avuto successo, ma non è dato sapere se ci sarà un secondo episodio di "Radio Isola" e chi sarà il prossimo "ospite".

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Maggio 2023, 09:52

