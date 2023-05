Marco Predolin: «Il malore? Colpa della malnutrizione. Con la tv ho chiuso». Poi gli attacchi a Corinne Clery e Helena Prestes

di Redazione Web

Marco Predolin, reduce da L'Isola dei Famosi, ha spiegato quali sono stati i veri motivi che lo hanno portato ad abbandonare il reality. Il naufrago aveva fatto sapere che si sarebbe ritirato per problemi di salute, anche se non ha mai specificato di cosa si trattasse. Sulla questione era nata anche una polemica con Ilary Blasi, accusata da Predolin di non avergli dato spazio per spiegare e rassicurare la sua famiglia.

Uomini e Donne, Andrea Foriglio dopo la scelta di Nicole: «Con Roberta Di Padua? Mai dire mai»

Gianni Sperti confessa: «Ho detto 'no' a Geri Halliwell, è il mio più grande rimpianto»

I problemi di salute

La polemica si è spenta in poche parole, ma Predolin ha voluto poi chiarire con il pubblico cosa è successo in Honduras. In un'intervista a Novella 2000 ha spiegato: «I miei esami del sangue hanno rivelato valori sballati per via della malnutrizione, così i medici hanno suggerito alla produzione di sospendermi dal gioco. Mi sto pian piano ristabilendo». Marco, quindi, avrebbe risentito particolarmente della carenza di cibo, al punto da spingere i medici a sconsigliargli di proseguire.

I compagni di avventura

Predolin ha poi parlato dei suoi compagni di avventura, senza peli sulla lingua. Stimati da lui sono Cecchi Paone e l'ex suora Scuccia, mentre non nasconde la poca considerazione per Corinne Cléry ed Helena Prestes: «Per quello che mi ha fatto, a Corinne Cléry do 5. Helena Prestes, personaggio che porta avanti in modo becero la propria voglia di apparire, è il concorrente che mi piace meno, perciò 3». Nella sua pagella personale aggiunge: «Le valutazioni calano per Andrea Lo Cicero, che a dispetto dei suoi trascorsi di atleta dimostra di non saper condurre un gioco di squadra senza proporsi quale capo assoluto. Non arriva alla sufficienza: 5».

Addio alla tv

Dopo questa esperienza però Marco ha annunciato di aver deciso di voler chiudere con la televisione: «Disapprovo la tv di oggi, fatta di aggressioni verbali, battibecchi, polemiche e volgarità, dinamiche nelle quali in passato mi è capitato di trovarmi coinvolto», ha spiegato, dicendo di non avere interesse di proseguire la sua carriera televisiva: «L’Isola è stata la mia ultima esperienza televisiva.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Maggio 2023, 10:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA