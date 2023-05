Isola, Aldo Montano sbarca in Honduras: «Una sorpresa per i naufraghi». Ma i fan si chiedono perché

di Redazione Web

Aldo Montano, l'ex schermitore olimpico, è pronto a sbarcare in Honduras. La sesta puntata dell'Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi, si preannuncia essere ricca di sorprese e colpi di scena. La vincitrice del Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon e Aldo Montano approderanno sull'Isola per fare una sorpresa ai naufraghi. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Lunedì sarà una puntata scoppiettante! 💥💥

Anche Aldo Montano arriverà in Honduras per fare una sorpresa ai naufraghi! #Isola pic.twitter.com/5Almt2fohU — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 18, 2023

Nel dettaglio, sia la vincitrice del GfVip che l'ex schermitore olimpico, non diventeranno concorrenti ma saranno lì in qualità di guest per fare una sorpresa ai naufraghi. Mentre Nikita Pelizon arriverà in Honduras per raggiungere l'amica Helena Prestes, con cui ha partecipato a Pechino Express, non si sa nulla sulla presenza di Aldo Montano, tant'è che i fan sono curiosi di scoprire il motivo per il quale raggiungerà i naufraghi sull'Isola.

Nel dubbio, non ci resta che attendere la prossima puntata dell'Isola dei Famosi.

