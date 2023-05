Isola, Cristina Scuccia contro Helena: «Fa sorridere, vuole sempre stare al centro dell’attenzione»

L’Isola dei Famosi è ormai iniziata da qualche settimana e in Honduras, tra i naufraghi, si respira una certa tensione. Cristina Scuccia è una delle protagonista indiscusse di questa edizione e con i suoi modi educati e sempre pacati, è già riuscita a conquistare il cuore del pubblico a casa. L’ex suora, però, quando deve lanciare frecciatine o far valere la propria opinione, non si tira di certo indietro: durante un confronto aperto, ha avuto da ridire sui modi di Helena Prestes.

L’opinione di Cristina Scuccia

I naufraghi sono arrivati al trentesimo giorno di permanenza sull’Isola e oggi, mercoledì 17 maggio, è arrivato un messaggio dallo “Spirito dell’Isola”. Il papiro chiedeva se i concorrenti volessero mantenere oppure cedere la propria porzione di riso. A giro, ognuno di loro si è espresso e quando è stato il turno di Helena Prestes, la modella ha risposto: «Io posso cederla senza problemi».



Quando è stata interpellata Cristina Scuccia, la naufraga ha detto: «La proposta è sicuramente nobile ma, ad esempio, per scrivere canzoni ci vuole l’ispirazione e io con il buco allo stomaco, l’ispirazione non ce l’ho».

Il confessionale di Cristina Scuccia

In uno dei vari confessionali che i naufraghi fanno durante il giorno, Cristina Scuccia ha detto: «L’inserimento di Helena nel discorso delle porzioni di riso mi fa sorridere, dato che solo alcuni di noi erano stati interpellati. La mia sensazione è che lei voglia intrufolarsi un po’ ovunque».

