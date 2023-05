Nikita Pelizon sbarca sull'Isola dei Famosi: «Ecco quale sarà il suo ruolo»

Dopo aver vinto il Grande Fratello Vip 7, Nikita Pelizon è scomparsa dalla televisione, non facendo nemmeno apparizioni ad esempio a Verissimo, dove di solito venivano intervistati i finalisti del reality. Tuttavia, sembra che la modella stia per fare il suo ritorno in tv, a L'Isola dei Famosi.

Secondo quanto rivelato da Alessandro Rosica, l'ex concorrente del Grande Fratello avrebbe già raggiunto l'Honduras, dove si riunirà con la sua amica Helena Prestes, per la quale ha fatto il tifo da casa fino ad ora, invitando i fan a sostenere la modella attraverso la condivisione di un video in cui le si vede insieme felici. "La vincitrice del Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon, sta partendo per l'Honduras per fare una bella sorpresa alla sua amica Helena Prestes.

