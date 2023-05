Paolo Noise: «Cecchi Paone e Simone Antolini hanno fatto sesso davanti a noi, Christopher Leoni voleva prenderli a bastonate»

di Redazione web

Paolo Noise è tornato in Italia dopo l'addio all'Isola dei Famosi per motivi di salute. Lo speaker si è già rimesso al lavoro e durante la puntata de 'Lo Zoo di 105' in onda mercoledì 24 maggio, ha raccontato alcuni episodi che non sono stati raccontati in televisione. Tra questi, anche uno a luci rosse, che ha visto come protagonisti Alessandro Cecchi Paone, Simone Antolini e Christopher Leoni.

Isola, Corinne Clery e la lite con i naufraghi: «Nessuno rinuncia a niente, perché ora devo rinunciare a una cosa che è mia?»

Paolo Noise, il malore e il ritiro dall'Isola: «Sono finito in terapia intensiva, me la sono vista brutta»

Cosa ha raccontato Paolo Noise

Paolo Noise ha raccontato che Christopher Leoni ha sorpreso Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini a fare sesso. Secondo l'ex naufrago, sono gli unici ad essersi lasciati andare a momenti d'intimità: «A parte loro due nessuno - ha detto lo speaker - I Jalisse sono romanticissimi, ma non hanno fatto niente. Fabio è tenerissimo.

Il sesso sull'Isola

«Il sesso tra Cecchi Paone e Antolini? Allora, la prima volta gliel'ha organizzata Marco. Bellissima, romanticissima. Mi dispiace per la spiaggia che non era granché, ma era l'unica disponibile. Lo volevano fare al chiaro di luna, ci sta, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Se li ho visti? No. Però poi ci hanno preso gusto. E hanno cominciato a fare gli "spadaccini" in spiaggia - ha detto Noise -. Alle tre del pomeriggio ti giravi e loro erano lì, con le spade laser, che limonavano. E va bene, ci sta. Vai tranquillo».

Un giorno, Paolo Noise avrebbe visto Christopher Leoni turbato: «Una mattina mi dice: ‘No, no, la prossima volta prendo un bastone, no queste cose non si possono fare, che schifo'. E io: ‘Che caz** è successo Christopher?'. E mi ha detto: ‘Hanno scop**o'"». Poi, gli avrebbe raccontato tutti i dettagli: «Praticamente si sono alzati al chiaro di luna e si sono messi a fare le cose davanti a noi che dormivamo. Christopher si è trovato la scena davanti. Poi ci ha raccontato i dettagli che non dico per privacy di Cecchi Paone. Quindi ci hanno preso gusto», ha concluso.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Maggio 2023, 15:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA