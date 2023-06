Chanel Totti, da Roma vola a Milano: pronta a sostenere mamma Ilary? «Forse sarà in studio per l'Isola»

di Redazione web

Chanel Totti è molto attiva sui propri profili social e, ogni giorno, posta storie in cui aggiorna i suoi follower su ciò che sta facendo. Nonostante questo, comunque, è anche molto riservata e, infatti, non parla mai delle sue relazioni sentimentali. Quando si tratta di famiglia, però, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi non esita a pubblicare foto o video. Oggi, lunedì 19 giugno, Chanel ha raggiunto Milano per assistere alla finale dell'Isola dei Famosi.

Le storie Instagram di Chanel Totti

Chanel Totti, nelle ultime ore, ha pubblicato diverse storie sul proprio profilo Instagram in cui ha raccontato la sua giornata. Prima, è andata dal parrucchiere a rinfrescare il taglio nuovo realizzato alcuni giorni fa, poi, si è recata in stazione a Roma Termini dove ha postato una foto e ha scritto: «E ora treno». Infine, la secondo genita, di Totti e Ilary Blasi ha pubblicato una foto in cui scrive: «Ciao Milano».

Questa sera, andrà in onda l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi e, presumibilmente, Chanel andrà in studio ad assistere alla finale del reality show condotto dalla mamma.

Chanel Totti e i social

Chanel Totti, in poco tempo, ha raggiunto migliaia di follower sui propri profili social: sia su Instagram che su TikTok dove, spesso, pubblica video divertenti o di balletti improvvisati. La figlia di Ilary ha anche già imparato a difendersi dagli attacchi degli hater.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Giugno 2023, 21:46

