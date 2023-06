Chanel Totti, vacanze in barca a Ischia: tra sole, mare e panorami da sogno. Ma con chi sarà?

di Redazione Web

Viaggio a Ischia. La secondogenita di Francesco Totti e llary Blasi ha deciso di trascorrere le vacanze estive, post scuola, nella meravigliosa Ischia. Ed eccola pubblicare su Instagram le stories di panorami mozzafiato, giri in moto sulle acque blu e un cielo limpidissimo. Ma con chi sarà Chanel? con la famiglia o col fidanzato? Per ora nessuna certezza, di certo, però. la 16enne si sta divertendo.

La vacanza

Non è una novità che la piccola di casa Totti sia fidanzata.

L'amore

Finita la scuola, i due vogliono godersi le vacanze. E recentemente, la figlia di Ilary Blasi e Cristian hanno approfittato del caldo per trascorrere una giornata spensierata a MagicLand, un parco divertimenti vicino Roma. La storia d'amore tra Chanel Totti e Cristian Babalus non è iniziata nel migliore dei modi ed è diventata virale sui social dopo le dure parole della ex di lui, Martina De Vivo, che sui social ha raccontato di essere stata tradita da Cristian accusando la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti di essersi messa in mezzo nella loro storia. Versione dei fatti smentita da Babalus, secondo cui la relazione con Martina De Vivo era già finita quando ha iniziato a frequentare Chanel. Ora i due vivono la loro storia d'amore felici e spensierati.

