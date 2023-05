Rosa Perrotta gelosa del figlio Ethan: «La bambina deve toglierci il pensiero»

di Redazione Web

Le mamme amano i propri figli ma quando si tratta dei maschi può capitare che si presenti una gelosia innata. E lo sa bene Rosa Perrotta che ha pubblicato alcuni video nelle sue Instagram stories che hanno incuriosito i suoi fan. Tutto è nato da un messaggio che l'ex tronista ha ricevuto dal marito, Pietro Tartaglione. Si tratta di una foto del figlio Ethan mano nella mano con una bambina. Ma la reazione della tronista ha catturato l'attenzione dei suoi fan. Andiamo a vedere cosa è successo.

Nelle sue Instagram stories Rosa Perrotta ha deciso di richiamare l'attenzione della mamma della bambina. «Io non so se la mamma di Isabella in questo momento mi sta ascoltando ma ti devo parlare.

I commenti dei fan

Moltissimi sono stati i commenti dei fan che hanno ironizzato su questa situazione. «Rosa mettiti l'anima in pace Isabella sarà la prima di una lunga serie», ha scritto una follower. L'ex tronista ha così risposto: «Mentre voi vi divertite e ci state prendendo gusto io mi aggroviglio sia l'intestino crasso che quello tenue. Non ci sarà nessuna lista fino ai suoi 40 anni. Io non sono pronta a tutto questo e sono molto sensibile a ciò», ha sottolineato l'influencer nelle sue Instagram stories.

