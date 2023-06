llary Blasi, relax con la piccola Isabel: ma all'improvviso compare una... sorpresa

di Redazione Web

Una giornata a quattro zampe. llary Blasi sta trascorrendo intere giornate in pieno relax con la sua famiglia. Ma per famiglia, stavolta, non s'intendono i figli ma i suoi animali. Il gatto Alfio, ormai noto per i tanti post sul suo profilo Instagram, compare in una story con un cane, un labrador nero. L'immagine è tenerissima: i due quattri zampe si guardano e sembrano convivere pacificamente. Ma non è tutto.

ll relax

Nella story successiva ecco comparire la piccola Isabel. Seduta sul tavolo della cucina ecco spuntare la piccola Isabel che fa colazione insieme al gatto Alfio: cereali, ciotola del latte et voilà: la carica per iniziare la giornata. Ma in molti si chiedono come mai nelle stories non compaia anche il compagno di llary, Bastian. Dove sarà? Trascorrerà con la conduttrice Mediaset e la figlia la vacanza? O c'è aria di crisi e allontanamento?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Giugno 2023, 22:25

