Cristina Scuccia, il gesto a sorpresa per tornare alla "normalità" dopo l'Isola: «Welcome back»

Si ritorna alla normalità. Oppure a-normalità? A questa domanda può rispondere solo Cristina Scuccia che ha vissuto più di una vita. L'ex suora, reduce dall'esperienza all'Isola dei famosi, ora è tornata alla sua vita, già cambiata da un anno, e per farlo ha deciso di sistemarsi il look. E' lei stessa a mostrare il come nelle sue stories Instagram: con un piercing. «Welcome back» scrive sotto la story.

ll cambiamento

Prima si concentra sotto l'attenta mano della tatuatrice, poi si volta verso le camera e sorride, mostrando il suo piercing sul naso. Cristina è tornata al periodo precedente al reality quando, già ai microfoni di Verissimo, sfoggiava il suo look totalmente cambiato e rinnovato, tanto da far impazzire i fan.

Post Isola

I fan dell'Isola dei Famosi , già durante l'edizione, avevano dichiarato chi secondo loro meritava di vincere il reality show.

Cristina Scuccia è partita affermando che non si sarebbe mai messa in bikini, ma ha deciso di superare tutti gli ostacoli per "rinascere", come ha dichiarato. Ha confessato di avere una relazione segreta con una persona in Spagna e che, una volta terminato il programma, l'avrebbe raggiunta per non lasciarla più.

I fan hanno apprezzato il suo viaggio, sia esteriore che interiore e per questo l'hanno proclamata vincitrice morale di quest'edizione, perché con la sua forza e il suo coraggio è riuscita ad affrontare tutte le sfide che l'Honduras le ha messo di fronte, uscendone sempre a testa altissima.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Giugno 2023, 22:08

