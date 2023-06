Chiara Ferragni, haters scatenati: «La Pinocchia di Milano». Cosa è successo

di Redazione Web

«Piccolo consiglio haircare per l'estate» scrive Chiara Ferragni, che in un battibaleno è stata presa di mira dagli hater. Nel post su Instagram, la moglie di Fedez, sponsorizza uno shampoo ai suoi follower che, però, nella maggior parte dei commenti sembrano non apprezzare. «La pinocchia di Milano», «Questi sono le porcherie che sono contenute dentro lo shampoo che la signora Ferragni pubblicizza» si legge e così via. Accuse gratuite che si ripetono sempre più spesso, a cui lei non replica dimostrando estrema eleganza.

Gli haters

Che sia per l'outfit o per i prodotti vari che spesso mostra al suo vasto parterre di follower, Chiara è sempre al centro delle critiche. «Prodotti di pessima qualità, io non li consiglierei a nessuno», «Che falsa pubblicità vorrei proprio vedere se usa questi prodotti pur di far soldi» si legge ancora da parte di utenti che inviperiti sfidano l'imprenditrice digitale. «Non compro niente, grazie», «Per i soldi sponsorizzerebbe pure la merd#» contiuano sotto il post.

