Chiara Ferragni a Capri, il post da sogno. Gli hater feroci: «Ci fai sentire morti di fame»

di Redazione Web

Chiara Ferragni nel mirino degli hater. Vacanze da sogno, vestiti costosi, sole e mare. Sui social la vita dell'imprenditrice digitale è totalmente invidiabile e, a detta di molti, è lei stessa a ostentare tutto. E proprio poche ore fa la moglie di Fedez ha postato sul suo profilo Instagram degli scatti in cui mostra la sua ultima tappa: Capri. Luoghi da sogno, scatti illuminati dalla luce del sole, mare e sorrisi. I like piovono sotto le foto, ma al contempo anche le critiche. «Ogni giorno la dose quotidiana... di guardatemi morti di fame dove mi trovo» scrive un utente sottolineando quanto Chiara ostenti (secondo lui) il suo benessere.

Aurora Ramazzotti e il décolleté mozzafiato: «A breve la mia terza farà retromarcia»

Fedez, Luis Sal rompe il silenzio su Muschio Selvaggio: «Ecco la verità: mi ha chiesto di...»

Le critiche

«Ma perché ti vesti come se avessi 15 anni!??? Cioè zero stile», «Se quel top é avere buon gusto per la moda, siamo fritti », «Si veste come una sedicenne ma che le successo ?», «sempre a fare vacanze a viaggi» ,«Top orrendo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Giugno 2023, 22:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA