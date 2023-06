Chiara Ferragni, Harrison Ford stregato da mamma Marina: «Ancora non ci credo»

di Redazione web

Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni, avrebbe stregato Harrison Ford. I rumor emergono dopo che i due si sono incontrati al festival di Taormina all’anteprima italiana dell’ultimo film di Indiana Jones.

«Un’esperienza indimenticabile, l’ho adorato sin da ragazzina», ha commentato mamma Marina. Le risposte delle figlie sono tutte da ridere.

Marina Di Guardo ha incontrato Harrison Ford a Taormina. L'appuntamento lavorativo alla premiere di Indiana Jones è diventato il pretesto per commentare il possibile flirt.

L'incontro con il divo di Hollywood però è solo il sogno della mamma di Chiara Ferragni che si realizza: «Oggi ho avuto l’onore di conversare con il mitico Harrison Ford in occasione del lancio di Indiana Jones e il quadrante del destino. Un’esperienza davvero indimenticabile per chi come me ha adorato fin da ragazzina questi film, grazie a @disneyit che ha realizzato questo sogno».

I commenti delle figlie

A commentare le foto in cui si vedono durante l'evento cinematografico, sono proprio le figlie.

