Chiara Ferragni, primo compleanno del nipotino Edo. L'album di mamma Francesca: «Ti amiamo tanto»

Chiara Ferragni non è solamente la mamma di Leone e Vittoria, è anche la zia di Edoardo, il bambino della sorella Francesca che, proprio recentemente, ha festeggiato il suo primo compleanno. La sorella minore dell'influencer più famose di tutte, è un po' riservata rispetto alle sorelle ma è comunque seguitissima sui social. Alla festicciola che ha organizzato insieme al compagno e futuro marito, Riccardo Nicoletti, per il suo piccolo piccolo c'erano diversi invitati, anche se, mancava qualcuno.

La festa per Edoardo

Edoardo Nicoletti, il bambino di Francesca Ferragni, ha festeggiato il suo primo anno di vita insieme alla famiglia e ai cuginetti. La sorella minore di Chiara Ferragni ha pubblicato sul proprio profilo Instagram moltissime foto della giornata che è trascorsa tra torte, risate e faccini dipinti. Infatti, i cuginetti di Edoardo, ovvero Leone e Vittoria, negli scatti appaiono con le mascherine verdi e viola. Alla festa c'era anche nonna Marina Di Guardo che, molto spesso, posta foto dei suoi adorati nipotini. Mancava solo una persona all'appello: zia Valentina Ferragni che, a malincuore, non ha potuto essere presente alla festa di Edoardo per impegni lavorativi. Infatti, l'influencer, in questi giorni, si trova all'estero.

I commenti social

Non appena Francesca Ferragni ha pubblicato sul proprio profilo Instagram le foto della giornata, ecco che i fan si sono scatenati con migliaia di like e commenti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Giugno 2023, 12:58

