Fedez, il tatuaggio di Vittoria "brutta". Il tatuatore rompe il silenzio: «È terribile»

Nuovo tatuaggio per Fedez che ha sfruttato uno spazio libero sulla gamba per tatuarsi un ritratto della figlia Vittoria che da poco ha compiuto due anni. Un risultato realistico ma che ha lasciato spazio a commenti e critiche da parte di molti utenti sui social. In molti non hanno apprezzato e colto l'ironia e il significato del disegno tant'è che hanno attaccato soprattutto la professionalità del tatuatore, Gabriele Anakin.

Ed è proprio quest'ultimo che nelle ultime ore con un lungo video sul suo profilo Tiktok ha spiegato cosa è accaduto in realtà e perché nella foto pubblicata dal cantante il tatuaggio sembra che sia fatto male. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Le parole del tatuatore di Fedez

«Sono colui che ha osato tatuare "Vittoria brutta" a Fedez - ha sottolineato il tatuatore Gabriele Anakin -.

Poi, ha aggiunto: «La foto è stata fatta subito dopo aver fatto il tatuaggio e per chi non lo sapesse, il tatuaggio appena fatto gronda di sangue, è rosso, gonfio e fa schifo. Semplicemente andavamo di corsa, abbiamo fatto questa foto e lui l'ha condivisa. Non sono dispiaciuto tanto per la me**a che ho preso, ma per il fatto che sono consapevole che il tatuaggio sia bello. Ringrazio Federico che ha capito la situazione e senza che gli dicessi niente ha pubblicato nelle sue Instagram stories il tatuaggio effettivo».

