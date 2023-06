Fedez e Luis Sal, le accuse di Fabrizio Corona: «Questa è la verità che non vi dicono...»

di Redazione web

Fedez e Luis Sal sono ai ferri corti. Dopo tre anni di collaborazione, tantissimi episodi con ospiti di vario genere (cantanti, politici, scrittori etc..), i due non se le mandano a dire. Il motivo? Il loro podcast Muschio Selvaggio, uno dei più popolari in Italia. Molte persone hanno detto la loro e tra questi anche Fabrizio Corona che, attraverso il suo canale Telegram, ha condiviso due audio nei quali commenta la vicenda. Andiamo a vedere cosa ha detto.

Le accuse di Fabrizio Corona

«E così i due fidanzatini si sono lasciati, questa è la verità che non vi dicono - ha sottolineato Fabrizio Corona -. Nessuno vi potrà mai dire cosa succedeva negli studi di Muschio Selvaggio.

Poi, ha aggiunto: «E Luis Sal non si è comportato bene. C'è stato un aut aut e la scusa è stata "non ci troviamo d'accordo". Capricci e ripicche. Fedez chiama la mamma "difendimi tu". Luis che gli fa fare una figura di mer*a perché come egoista ed egocentrico, l'altro che la butta sui soldi dei lavoratori. Alla fine cosa rimane? Un podcast buttato, soldi buttati e un rapporto distrutto».

