Fabrizio Corona, la dieta choc: «Prendo 5 Cialis al giorno per dimagrire. Ho avuto più di cinquemila donne»

di Redazione Web

Fabrizio Corona in forma a 50 anni, ma il suo 'segreto' non è esattamente consigliato a tutti. Ospite del podcast Gurulandia, l'ex re dei paparazzi confessa: «Prendo 100 pillole al giorno, quello è vero. Faccio tre massaggi a settimana, faccio le lampade…». Corona si racconta tra passato e presente, regalando aneddoti curiosi agli ascoltatori: il primo tra tutti è il segreto del suo fisico a 50 anni: 4 pasticche di Cialis al giorno. «Me l’ha dato l’urologo. Innanzitutto è il miglior termogenico che c’è, ti fa dimagrire, bruciare grassi».

Corona: «Con Fedez e Chiara Ferragni ci vediamo in tribunale. Mi hanno querelato»

«Diletta Leotta perfetta? Tutta questa cellulite e grasso in eccesso sui social non c'è»

Fabrizio Corona, la “dieta” choc

Corona, dunque, non prenderebbe il Cialis per migliorare le prestazioni sessuali ma lo userebbe come integratore per dimagrire. «Oggi mi sono mangiato un panino mentre venivo qui, integrale con la bresaola, ne prendi una e bruci i grassi».



Il Cialis è un trattamento per gli uomini adulti con disfunzione erettile. Questa condizione si verifica quando un uomo non riesce a raggiungere o a mantenere un'erezione idonea per un rapporto sessuale. ma Corona su quel fronte nessun problema, anzi: «Ho avuto più di 5 mila donne. La prima volta che ho fatto l'amore avevo 13 anni. Metti dai 18 ai 50, sono 32 anni. 32 per 365 quanto fa?». Numeri veramente importanti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Maggio 2023, 19:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA