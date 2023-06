Marica Pellegrinelli contro Luis Sal: «Non so chi sia, non c'è un modo per bloccare tutto ciò che lo riguarda?»

di Redazione web

Marica Pellegrinelli è davvero stanca, non ne può più dei contenuti che la sua home di Instagram le offre. Infatti, l'ex moglie di Eros Ramazzotti continua a vedere video, post, foto e reels che riguardano uno dei personaggi del momento: Luis Sal. La modella si è lasciata andare a un duro sfogo social in cui ha chiesto aiuto ai suoi follower per bloccare qualsiasi contenuto che possa riguardare lo youtuber attualmente "in lotta" con Fedez.

La storia Instagram di Marica Pellegrinelli

Luis Sal è sicuramente uno dei nomi più chiacchierati dell'ultimo periodo. Lo youtuber sta intrattenendo gli utenti social con una guerra mediatica alla quale sta partecipando anche Fedez. Quindi è normale che nella pagina principale della ricerca di Instagram, compaia molto spesso tra reel, foto e video. Marica Pellegrinelli, però, non lo sopporta più e proprio per questo ha pubblicato alcune storie in cui scrive: «Non so chi sia Luis Sal.

Marica Pellegrinelli e i social

Marica Pellegrinelli è molto attiva sui propri canali social, quindi, qualcuno dei suoi follower le avrà sicuramente saputo dire come bannare i contenuti che vedevano Luis Sal protagonista. La modella su Instagram conta 225 mila seguaci.

